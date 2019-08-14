ГПУ пришла с обысками к топ-чиновнику, проходит задержание: первые подробности

В среду, 14 августа, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пришла с обысками к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом на своей странице в Facebоok сообщила его жена Юлия Грымчак.

"Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала она.

Как известно, Юрий Гримчак - украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. С 10 марта 2017 года - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что известного украинского олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.