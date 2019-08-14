Известного украинского олигарха вызывают на допрос в ГПУ: фото повестки

Известного украинского олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ).

Об этом указано в повестке, опубликованной на сайте ведомства

Пинчуку необходимо явиться 27 августа в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18 для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

По данным "Интерфакс-Украина", вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как известно, в 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов будут допрошены около ста человек.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что олигарха Виктора Пинчука заметили в Администрации президента Украины Владимира Зеленского.