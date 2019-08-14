"Работал" в магазине: наглый вор в Киеве попал на фото

В воскресенье, 11 августа, в одном из супермаркетов Киева на фото попал наглый вор, который украл у парня кошелек, сейчас злоумышленника разыскивают.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Ближе к полуночи в супермаркете "Велика кишеня" (Печерская площадь) этот мужчина вытащил у парня кошелек из рюкзака. Был одет в серые камуфляжные штаны, может, кто его запомнил и узнает?" - говорится в подписи к фото.

Выясняются детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве после попытки кражи в одном из супермаркетов был задержан Сергей Анатольевич, 1971 года рождения, который известен тем, что уже нанес столичным магазинам огромный ущерб.

Кроме того, в Киеве поймали вора в необычном костюме.