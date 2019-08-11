Стало известно имя нацгвардейца, погибшего на Донбассе

10 августа на Донбассе погиб младший лейтенант Национальной гвардии Украины Романенко Роман Сергеевич.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Командование Операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с русскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери любимого человека.

"Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами...", - написали в посте.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.