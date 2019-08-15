Боевики заявили о задержании очередного "украинского шпиона": видео

Боевики ДНР осудили местного жителя Романа Гися, которого подозревают в сотрудничестве с Украиной.
На информацию обратил внимание блогер NecroMancer.
"Очередной заложник", - написал он, опубликовав скриншот заявления "МГБ ДНР".
В заявлении боевиков говорится, что Гись якобы в июле 2017 года был завербован СБУ и до октября 2017 года передавал украинским спецслужбам данные о передвижении автомобилей боевиков ДНР, а также информацию о главаре ДНР.
В июле 2019 года Гись был приговорен боевиками к 11 годам тюрьмы.
Боевики также опубликовали видео, на котором парень рассказывает о том, как якобы сотрудничал с СБУ.
Кино от #мгбт1 "Рома-шпион" https://t.co/KkZY96ZkHf #Гись pic.twitter.com/MAMJiyZwGG— Necro Mancer (@666_mancer) August 15, 2019
Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине был задержан опасный агент ФСБ.