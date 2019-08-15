Боевики заявили о задержании очередного "украинского шпиона": видео

Боевики ДНР осудили местного жителя Романа Гися, которого подозревают в сотрудничестве с Украиной.

На информацию обратил внимание блогер NecroMancer.

"Очередной заложник", - написал он, опубликовав скриншот заявления "МГБ ДНР".

В заявлении боевиков говорится, что Гись якобы в июле 2017 года был завербован СБУ и до октября 2017 года передавал украинским спецслужбам данные о передвижении автомобилей боевиков ДНР, а также информацию о главаре ДНР.

В июле 2019 года Гись был приговорен боевиками к 11 годам тюрьмы.

Боевики также опубликовали видео, на котором парень рассказывает о том, как якобы сотрудничал с СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине был задержан опасный агент ФСБ.