RU  UA  EN

понедельник, 29 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 июля

09:01
Жестокое убийство украинки в Германии: всплыли новые детали и видео с места трагедии
08:39
"Орлы" обыграли "Милан" в Кубке чемпионов: видеообзор
08:32
Появились данные об уничтожении в Ливии двух украинских самолетов: что произошло
08:29
В Харькове мужчина в черном устроил стрельбу посреди улицы, погиб парень: фото
08:04
Я не я, хата не моя: появилась фотожаба на курсы молодого нардепа от Зеленского
08:00
Международный день тигра и именины Юлии: какой праздник 29 июля
07:32
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: подробности и фото
07:31
В Украине поймали опасного агента ФСБ, "работавшего" сразу по двум странам: фото и видео
07:01
И тут с женой: сеть повеселило фото Зеленского с Богданом на футболе
06:58
В Киеве обнаружили жуткую находку в воде: фото с места
06:30
Гороскоп на 29 июля: Девы будут в центре внимания, а Близнецам нельзя увлекаться
06:23
Жара не отступит, но: синоптики озвучили прогноз на начало недели в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине поймали опасного агента ФСБ, "работавшего" сразу по двум странам: фото и видео

понедельник, 29 июля 2019, 07:31
переглянути новину українською

В Украине СБУ рассекретила агента российской ФСБ, который собирал данные по Украине и Израилю.

Об этом сообщает ТСН.

Российский агент с позывным "Дементий" по заказу РФ собирал данные про Украину, и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад".

"Я к этому был готов. Я же видите, сопротивления не оказывал. Не бился головой об стену, не валялся в истерике. Я к этому морально был готов", - сказал шпион после задержания.

Отмечают, что "Дементий" жил в обычной многоэтажке в Кременчуге Полтавской области. Его соседи понятие не имели, что рядом проживает бывший офицер украинской милиции, который с самого начала войны на Донбассе являлся агентом спецслужб страны-агрессора.

Силовики устроили обыск в его квартире, где нашли много файлов с секретной информацией о бойцах ВСУ. В частности, список офицеров запаса, приписанных к Кременчугскому военкомату. Как стало известно, именно этот агент сдал сотрудникам ФСБ украинца Игоря Кияшко, которого в России осудили на восемь лет. Он собрал информацию на Игоря и передал россиянам.

Во время обыска у агента также нашли заявление о желании якобы добровольно помогать израильской разведке. По указанию ФСБшных кураторов, он отправил ее на сайт "Моссад".

"Сказали отправить текст. Я такой-то и такой-то, офицер полиции, имя, фамилия, готов к сотрудничеству с вами в криминальной среде. Я его заполнил и отправил. Получил ответ, что им нужны люди, которые знают иврит", - рассказал мужчина.

Правоохранители отметили, что это лишь незначительная часть тех задач, которые за пять лет успел выполнить "Дементий". На врага он работал за деньги. В его квартире изъяли более девяти тысяч долларов.

"Он расписывался за сумму большую, чем та, которую ему выдавали на руки", - сказал "Андрей", офицер Департамента контрразведки СБУ.

Сам же разведчик рассказал, что деньги забирали себе нынешние подполковники ФСБ, бывшие украинские силовики - Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые устроили агенту ловушку. В оккупированном РФ Крыму, где офицер в отставке прогуливал милицейскую пенсию, он внезапно встретил девушку.

"Только поднимаемся, а она крик подняла, что якобы я ее изнасиловал. Тут появляется участковый и еще какой-то человек в штатском", - вспомнил "Дементий".

Далее была предложена альтернатива: срок в российской тюрьме или работа на ФСБ. Агент сделал выбор: работать на врага и получать немалые гонорары за предательство, когда его личное дело выглядело так, будто это образец офицерской чести.

"Видите, написано, морально устойчив, предан делу служения народу Украины. Государственные тайны хранить умеет", - указал офицер. Далее в его деле – присяга на верность Украине, которую он подписал в первые месяцы независимости.

"Дементию" грозит 12 лет за решеткой. Сам предатель надеется, что выйдет на свободу во время обмена пленными.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео задержания заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета Семена Хмельницкого, подозреваемого в государственной измене в пользу России.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: