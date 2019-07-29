В Украине поймали опасного агента ФСБ, "работавшего" сразу по двум странам: фото и видео

В Украине СБУ рассекретила агента российской ФСБ, который собирал данные по Украине и Израилю.

Об этом сообщает ТСН.

Российский агент с позывным "Дементий" по заказу РФ собирал данные про Украину, и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад".

"Я к этому был готов. Я же видите, сопротивления не оказывал. Не бился головой об стену, не валялся в истерике. Я к этому морально был готов", - сказал шпион после задержания.

Отмечают, что "Дементий" жил в обычной многоэтажке в Кременчуге Полтавской области. Его соседи понятие не имели, что рядом проживает бывший офицер украинской милиции, который с самого начала войны на Донбассе являлся агентом спецслужб страны-агрессора.

Силовики устроили обыск в его квартире, где нашли много файлов с секретной информацией о бойцах ВСУ. В частности, список офицеров запаса, приписанных к Кременчугскому военкомату. Как стало известно, именно этот агент сдал сотрудникам ФСБ украинца Игоря Кияшко, которого в России осудили на восемь лет. Он собрал информацию на Игоря и передал россиянам.

Во время обыска у агента также нашли заявление о желании якобы добровольно помогать израильской разведке. По указанию ФСБшных кураторов, он отправил ее на сайт "Моссад".

"Сказали отправить текст. Я такой-то и такой-то, офицер полиции, имя, фамилия, готов к сотрудничеству с вами в криминальной среде. Я его заполнил и отправил. Получил ответ, что им нужны люди, которые знают иврит", - рассказал мужчина.

Правоохранители отметили, что это лишь незначительная часть тех задач, которые за пять лет успел выполнить "Дементий". На врага он работал за деньги. В его квартире изъяли более девяти тысяч долларов.

"Он расписывался за сумму большую, чем та, которую ему выдавали на руки", - сказал "Андрей", офицер Департамента контрразведки СБУ.

Сам же разведчик рассказал, что деньги забирали себе нынешние подполковники ФСБ, бывшие украинские силовики - Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые устроили агенту ловушку. В оккупированном РФ Крыму, где офицер в отставке прогуливал милицейскую пенсию, он внезапно встретил девушку.

"Только поднимаемся, а она крик подняла, что якобы я ее изнасиловал. Тут появляется участковый и еще какой-то человек в штатском", - вспомнил "Дементий".

Далее была предложена альтернатива: срок в российской тюрьме или работа на ФСБ. Агент сделал выбор: работать на врага и получать немалые гонорары за предательство, когда его личное дело выглядело так, будто это образец офицерской чести.

"Видите, написано, морально устойчив, предан делу служения народу Украины. Государственные тайны хранить умеет", - указал офицер. Далее в его деле – присяга на верность Украине, которую он подписал в первые месяцы независимости.

"Дементию" грозит 12 лет за решеткой. Сам предатель надеется, что выйдет на свободу во время обмена пленными.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео задержания заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета Семена Хмельницкого, подозреваемого в государственной измене в пользу России.