Не снятся по ночам: Прилепин похвастался массовыми убийствами украинцев, видео

Российский писатель и бывший советник погибшего главы так называемой ДНР Захар Прилепин рассказал о том, как на Донбассе происходили массовые убийства людей российскими наемниками.

В интервью изданию Znak он подчеркнул, что его батальон творил "полный беспредел" на оккупированных территориях. По его словам, именно от его бойцов погибло больше всего защитников Украины.

При этом Прилепин подчеркнул, что мертвые люди к нему "не приходят ночами".

"Ничего меня не тревожит", - заявил сторонник боевиков.

Прилепин надеется, что сможет подтвердить убийства украинских силовиков своим батальоном документами. Он считает, что после этого люди изменят мнение о нем в лучшую сторону.

Прилепин похвастался «полным беспределом» своего батальона. Именно от него погибло больше всего украинских солдат.



Он надеется, что сможет подтвердить это документами. По логике Прилепина, тогда люди изменят мнение о нём в лучшую сторону pic.twitter.com/C8LI6tI69f — Znak.com (@znak_com) August 15, 2019

В сети уже отреагировали на заявление боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский писатель Захар Прилепин, недавно бежавший из рядов боевиков ДНР, признался в убийствах людей. Также Захар Прилепин заявлял, что на него устроили охоту украинские диверсанты и раскладывали взрывчатку везде, где он ходил. Кроме того, в сети высмеяли "боевое" фото Прилепина на Донбассе.