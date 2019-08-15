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Окопы ждут: сеть взбудоражило видео с неожиданным признанием главаря ДНР

четверг, 15 августа 2019, 00:15
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Один из главарей ДНР Александр Кофман неожиданно признался, какое будущее ждет молодежь на оккупированном Донбассе - окопы и война.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

"ДНРовец Александр Кофман поясняет непонятливым участникам фестиваля "Молодая гвардия" в Зугрэсе, почему нельзя отменить комендантский час в ОРДЛО. "У молодежи проходит молодость? Предлагаю провести это золотое время в окопах". Вся суть русского мира в одной фразе", - отметил он.

На слова боевика бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети поразили фото с фестиваля "Молодой гвардии" так называемой ДНР.

Между тем, в оккупированном Донецке произошло серьезное экологическое ЧП, люди напуганы.

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