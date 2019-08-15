Окопы ждут: сеть взбудоражило видео с неожиданным признанием главаря ДНР

Один из главарей ДНР Александр Кофман неожиданно признался, какое будущее ждет молодежь на оккупированном Донбассе - окопы и война.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

"ДНРовец Александр Кофман поясняет непонятливым участникам фестиваля "Молодая гвардия" в Зугрэсе, почему нельзя отменить комендантский час в ОРДЛО. "У молодежи проходит молодость? Предлагаю провести это золотое время в окопах". Вся суть русского мира в одной фразе", - отметил он.

ДНРовец Александр Кофман поясняет непонятливым участникам фестиваля "Молодая гвардия" в Зугрэсе, почему нельзя отменить комендантский час в ОРДЛО.



- У молодежи проходит молодость? Предлагаю провести это золотое время в окопах.



Вся суть русского мира в одной фразе. pic.twitter.com/n0BMm8gDaz — Денис Казанський (@den_kazansky) August 14, 2019

На слова боевика бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети поразили фото с фестиваля "Молодой гвардии" так называемой ДНР.

Между тем, в оккупированном Донецке произошло серьезное экологическое ЧП, люди напуганы.