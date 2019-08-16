На трассе Киев-Чоп авто с детьми попали в смертельное ДТП: опубликованы фото

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп 16 августа около 9:30 утра произошла авария, в результате которой погиб 6-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло на перекрестке при въезде в город Буск. Столкнулись автомобили "Опель Вектра" и "Тойота Королла", которыми управляли жители района.

Пассажир "Опеля", шестилетний мальчик, скончался на месте. Травмы получили 5 человек, водители и пассажиры, в том числе дети 5 и 9 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Facebook сообщил, что пострадало не 5, а 6 человек. По его данным, один из водителей совершил запрещенный обгон на перекрестке.

"Один ребенок погиб (2013 родившихся), 6 пострадавших госпитализированы... По предварительной информации, водитель автомобиля Волынской регистрации совершил запрещенный обгон на перекрестке", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве фургон хлебозавода сбил насмерть женщину, еще два человека получили травмы.