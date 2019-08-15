В Киеве фургон с хлебом убил женщину: фото и видео с места трагедии

15 августа на улице Богатырской в Киеве фургон хлебозавода совершил наезд на автомобиль Skoda, в результате чего погибла женщина и еще два человека получили травмы.
Как сообщает "Киев Оперативный", водитель легкового автомобиля остановился в правой полосе, когда на большой скорости в заднюю часть авто въехал фургон хлебозавода "Цархліб" марки Opel.
В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Также в больницу доставили водителя и еще одну пассажирку Skoda.
Что касается водителя Opel, то он пояснить ничего не смог.
Ранее "Апостроф" сообщал, что пострадавшие в аварии на Сумской в Харькове возмущены апелляцией виновников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.