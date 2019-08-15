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В Киеве фургон с хлебом убил женщину: фото и видео с места трагедии

четверг, 15 августа 2019, 17:22
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15 августа на улице Богатырской в Киеве фургон хлебозавода совершил наезд на автомобиль Skoda, в результате чего погибла женщина и еще два человека получили травмы.

Как сообщает "Киев Оперативный", водитель легкового автомобиля остановился в правой полосе, когда на большой скорости в заднюю часть авто въехал фургон хлебозавода "Цархліб" марки Opel.

В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Также в больницу доставили водителя и еще одну пассажирку Skoda.

Что касается водителя Opel, то он пояснить ничего не смог.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что пострадавшие в аварии на Сумской в Харькове возмущены апелляцией виновников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

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