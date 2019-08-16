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На Волыни чудом выжил заживо похороненный мужчина: детали дикой истории

пятница, 16 августа 2019, 07:33
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На Волыне двое парней пытали мужчину, а потом еще живого связали и закопали на терриконе.

Об этом сообщает издание "КП в Украине".

ЧП произошло с 51-летним жителем Нововолынска. Он поспорил с двумя мужчинами, которые в два раза младше его, и это привело к ужасным последствиям. Во время конфликта его побили, скрутили и бросили в машину. Также рот заклеили скотчем, а руки и ноги связали. Потом водитель с подельником вывезли мужчину на террикон и начали пытать ножом.

"Планов зарезать, судя по глубине порезов, у преступников не было - только чтобы помучить", - отметили правоохранители.

В ходе пыток злоумышленники забрали вещи жертвы: паспорт и банковские карточки, а также сумку с вещами и деньгами. Самого мужчину сбросили в канаву, а сверху на него насыпали землю и мусор. Наспех забросав его и, наверное, понадеявшись, что сам он уже не выберется, парни уехали домой.

Спустя несколько часов, когда уже стемнело, связанный мужчина все-таки сумел освободиться от веревок и выбраться наверх. Откопавшись, пошел к правоохранителям. Те провели оперативное расследование и через пару часов задержали подозреваемых. У одного из них уже есть судимость за пытки.

Против 29-летнего и 30-летнего местных жителей открыли уголовное производство по статьям разбой, похищение официальных документов по корыстным мотивам, незаконное завладение паспортом и незаконное лишение свободы человека. Снять деньги с карт злоумышленники не успели. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Волынской области, обвинение позаботится о том, чтобы решения суда молодые люди дожидались за решеткой.

Как сообщал "Апостроф", в Сумах разгорелся громкий скандал вокруг патрульных полицейских, которые издевались над нетрезвым мужчиной.

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