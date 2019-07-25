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Проломили голову: под Днепром зверски убили 19-летнюю девушку

четверг, 25 июля 2019, 18:19
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Во вторник, 23 июля, под Днепром пропала 19-летняя Андриана Козинец, а через два дня, 25 июля, ее обнаружили мертвой в посадке за селом, где она жила.

Об этом сообщает Информатор.

Так, в день своей пропажи девушка пошла гулять и больше не выходила на связь. Около двух часов ночи Андриану подвозили домой знакомые, однако в полях машина поломалась - и девушка решила продолжить путь пешком. Когда автомобиль удалось завести и поехать, водитель уже не смог найти попутчицу по дороге. По словам знакомых девушки, в тот вечер она с кем-то активно переписывалась и планировала встретиться.

"В полицию поступило заявление касательно пропавшей без вести жительницы села Спасское. Со временем ее убитой нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства", - сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве нашли убитым пропавшего 9-летнего мальчика.

Также в Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку.

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