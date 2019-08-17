Пожар в одесском отеле с 8 погибшими: появились видео с места трагедии

В сети опубликовали первые видео с пожара в одесском отеле "Токио стар", в результате которого погибло восемь человек.

На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли десятки пожарных, которые всячески пытаются затушить пламя. Также видно, как происходит госпитализация пострадавших в результате страшной трагедии. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим.

В результате пожара было обесточено трамвайное депо. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс".

Личности погибших пока не установлены. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 августа на железнодорожном вокзале Николаева произошел пожар в локомотиве "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев".