В Николаеве вспыхнул пожар в пассажирском поезде "Интерсити": опубликованы фото и видео

13 августа на железнодорожном вокзале Николаева произошел пожар в локомотиве "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев".

Как сообщает пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли два отделения пожарно-спасательной части города.

Спасатели установили, что пожар произошел в генераторном отсеке тепловоза, из-за чего была плотно задымлена кабина.

Во избежание распространения огня локомотив отогнали на безопасное расстояние, где начали тушить пожар.

Всего было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.





Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в районе населенного пункта Чутово Полтавской области поломался поезд "Интерсити".