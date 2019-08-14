В Николаеве вспыхнул пожар в пассажирском поезде "Интерсити": опубликованы фото и видео

13 августа на железнодорожном вокзале Николаева произошел пожар в локомотиве "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев".
Как сообщает пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли два отделения пожарно-спасательной части города.
Спасатели установили, что пожар произошел в генераторном отсеке тепловоза, из-за чего была плотно задымлена кабина.
Во избежание распространения огня локомотив отогнали на безопасное расстояние, где начали тушить пожар.
Всего было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.
Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в районе населенного пункта Чутово Полтавской области поломался поезд "Интерсити".