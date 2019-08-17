Украинские пограничники разгневали сети конфискацией оружия для "Битвы Наций": опубликованы фото

На границе с Польшей правоохранители нашли в автомобиле гражданина Украины холодное оружие. Выяснилось, что клинки мужчина вез на "Битву Наций" и имел при себе все необходимые документы.

По данным Госпогранслужбы, холодное оружие мужчина пытался перевезти между личных вещей в грузовом отсеке автомобиля.

В сети уже отреагировали на "работу" пограничников.

Судя по всему доблестные пограничники замеряли температуру этого спортивного инвентаря градусником, у меня нет других объяснений. Потому что затупленные клинки которые везли на очередную "Битву Наций" (кстати с соответствующими документами) принять за холодное оружие могут лишь идиоты", - написал активист Serg Marco в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео, как украинцы разбили россиян в финале "Битвы наций".