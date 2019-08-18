Из-за мощного ливня большой город в Турции ушел под воду: фото и видео стихии

17 августа в турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил крупный город в настоящую реку.

Как сообщает местная пресса, вода затопила множество культурных объектов в историческом районе Фатих. В частности, под водой оказался известный на весь мир Гранд-базар, который пришлось эвакуировать.

Сильный ливень затопил также ключевые магистрали города и станцию метро Атакой. По причине погодных условий все паромные рейсы в Стамбул отменены.

Кроме того, от ливня пострадали маленькие магазинчики в подземных переходах и на нижних этажах домов. На опубликованных в сети фотографиях видно, как продавцы пытаются спасти свой товар.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 17 августа на российский курортный город Сочи обрушился сильнейший ливень, что привело к затоплению многих улиц города.