Знаменитый российский курорт ушел под воду: появились впечатляющие видео потопа

В ночь на 17 августа на российский курортный город Сочи обрушился сильнейший ливень, что привело к затоплению многих улиц города.

Как сообщают российские СМИ, потоп на улицах города привел к серьезным последствиям для транспортной системы.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало", - сообщают местные власти.

Информации о пострадавших пока нет.

С 16 августа в Сочи ввели штормовое предупреждение, есть угроза формирования смерчей над морем.

Власти уже готовы к возможной эвакуации жителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по западным областям Украины прошелся сильный ливень, который сопровождался крупным градом, повредившим имущество местных жителей.