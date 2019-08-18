Жестокое двойное убийство в Чернигове: опубликовано фото подозреваемого

В субботу, 17 августа, в Чернигове сотрудники спецподразделения полиции КОРД задержали двоих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Как отмечается, автомобиль, принадлежавший убитым, был обнаружен в районе Красного моста. В нем ехали двое мужчин с оружием, которые, предположительно, и являются убийцами.

"Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 УК "незаконное завладение транспортным средством" и по ч. 2 ст. 115 УК "умышленное убийство", - сообщили в полиции.

По указанным статьям подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы.

На телах погибших были огнестрельные ранения: одно - в спину и затылок, другой - в спину и лоб. Убитым было 30 и 40 лет.

Двое подозреваемых в убийстве - 36-летний житель села Рудка и 41-летний житель Чернигова. В машине полицейские обнаружили гранаты "Ф-1", два автомата "Калашникова", пистолет "ПМ" с глушителем со свежим запахом пороха, магазин с патронами и стартовый пистолет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.