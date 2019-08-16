В Киеве на Русановке обнаружили зверски убитую женщину: первые фото

В Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.

Об этом с места событий сообщает "Киев оперативный".

Сообщается, что тело было найдено вечером в пятницу, 16 августа, в Русановском канале.

"Прямо сейчас на Русановке, в канале, обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины. На месте уже работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Детали произошедшего пока неизвестны.

Тем временем в сети уже пишут, что вероятно нашли тело женщины, которую два дня назад разыскивали в сети. Сообщается, что якобы ее тело уже опознали.

"Как раз искали по группам в эти дни женщину, которая не вернулась домой на Русановке ((( Завелся в районе маньяк, стоит быть всем очень осторожными: женщинам и детям не выходить без сопровождения с наступлением сумерек", - написала пользователь София Карат.

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Как сообщал "Апостроф", менее месяца назад в канале на Русановке было найдено тело мужчины.