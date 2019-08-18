Люди плавают на лодках: опубликованы впечатляющие видео потопа в России

В Приморском крае (Российская Федерация) тайфун "Кроса" наделал много беды: из-за обильных дождей дороги в местных городах превратились в настоящие реки.

Как сообщает местная пресса, люди вынуждены передвигаться по улицам на надувных лодках, другого выбора у них просто не остается.

Наибольший удар пришёлся по городу Уссурийск.

В регионе выпало 70% месячной нормы осадков, по причине чего реки вышли из берегов. Уровень воды в местных реках поднялся до восьми метров. Вода затопила около 300 домов и почти полторы тысячи придомовых территорий.

В связи с погодными условиями в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, здесь проходит эвакуация населения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 августа в турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил крупный город в реку.