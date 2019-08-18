На свадьбе в Афганистане прогремел адский взрыв, десятки погибших: видео с места

В Кабуле (Афганистан) смертник взорвал бомбу во время свадьбы, погибли по меньшей мере 63 человека, еще более 180 гостей мероприятия получили различные травмы.

Как сообщает ВВС, взрыв прогремел в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами.

По словам выживших, террорист-смертник взорвал взрывчатку прямо во время свадебной церемонии.

"Все выбежали на улицу, крича и плача. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - рассказал очевидец.

Местные СМИ отмечают, что в данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность. Радикальная группировка "Талибан" отрицает причастность к подрыву.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Южноафриканской республике (ЮАР) во время богослужения разрушилась церковь, в результате чего погибли более десяти людей.