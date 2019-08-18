Под Киевом похитили и закопали в лесу мужчину: детали инцидента и признание убийцы

В Киевской области похитили и убили мужчину, после чего его тело закопали в лесу, а личные вещи сожгли.

О страшном преступлении рассказал на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Об исчезновении 23-летнего мужчины сообщили в полицию его родственники. Почти неделю продолжались его поиски, мы прорабатывали различные версии. Оперативным путем мы вышли на злоумышленников, причастных к его исчезновению", - отметил он.

По словам Небитова, у одного из парней сложились неприязненные отношения с сожителем своей матери. Чтобы отомстить ему, он со своим товарищем похитили мужчину, вывезли на автомобиле в лес, где убили и закопали.

Задержанные в порядке ст. 208 УПК Украины находятся в изоляторе временного содержания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве бездомный жестоко расправился с товарищем, заподозрив его в половых отношениях со своей подругой.