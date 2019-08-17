Жесть в Киеве: пьяный ревнивец убил "любовника" подруги, фото

В Киеве бездомный жестоко расправился с товарищем, заподозрив его в половых отношениях со своей подругой.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как стало известно, двое мужчин без определенного места жительства распивали спиртные напитки в подвальном помещении в доме на Печерском спуске, где подозреваемый "проживал" со свою девушкой.

В процессе пьянки мужчина обвинил товарища в половых отношениях со своей подругой. Ссора быстро переросла в кровавый конфликт.

"Мужчина предположил, что между его девушкой и гостем возможные интимные отношения. Он схватил нож и начал наносить удары своему оппоненту. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте до прибытия медиков", - рассказал заместитель начальника - начальник отдела криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Письменный.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали парня, который убил 18-летнюю девушку.