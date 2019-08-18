Спасти было нереально: на популярном курорте под Херсоном погиб ребенок, фото

В селе Стрелковое Генического района произошел страшный инцидент: 17 августа здесь утонула девочка 6-7 лет.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Ольга Данилова.

По словам женщины, ребенка пытались спасти отдыхающие своими силами, но "это было нереально". Она добавила, что ребенка на надувном кругу уносило далеко в открытое море.

"На пляже нет спасателей, водной техники которая может быстро отреагировать и спасти жизнь. О каком туризме все говорят, когда люди постоянно тонут в водах Азовского моря? Когда предприниматели, хозяева баз отдыха не берут на себя ответственность за жизни людей. Почему нет спасателей, зная о ситуации на курорте? Почему нет дежурного патруля МЧС? Кто дал разрешение и подписал документы на предпринимательскую деятельность? Вопросов почему, на самом деле очень много", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Затоке Одесской области едва не случилась страшная трагедия: здесь могли утонуть двое детей, за которыми не доглядели родители.