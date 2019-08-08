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На курорте под Одессой детей спасли от смерти: фото одного из героев

четверг, 08 августа 2019, 16:24
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В Затоке Одесской области едва не случилась страшная трагедия: здесь могли утонуть двое детей, за которыми не доглядели родители.

Как сообщает в социальной сети журналист Влад Антонов, тонущих детей спасли мужчины, которые отдыхали в этот момент на берегу.

"Старшая девочка начала кричать о помощи, находясь на глубине. Мужчины с берега сразу бросились спасать детей. Девочку вытащили сразу, а вот мальчика по младше достали, когда тот пошел на дно", - написал он.

Также он опубликовал фотографию одного из героев, который "откачал" ребенка еще до приезда скорой.

"Давайте будем смотреть за своими детьми, особенно на воде. Ибо не всегда рядом найдутся такие люди, как этот мужчина с товарищами", - добавил журналист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Севастополе на территории яхт-клуба "Юг" в бухте Омега во время шторма утонули две российские спортсменки.

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