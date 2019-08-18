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Топ-чиновник Нацполиции устроил тройное ДТП в Днепре и сбежал: подробности и фото

воскресенье, 18 августа 2019, 07:50
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17 августа в Днепре помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего сбежал с места аварии.

Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

По его информации, помощник по фамилии Филькинштейн, 1973 года рождения, управлял автомобилем Toyota. После совершения правонарушения его задержали коллеги.

"Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он возобновился. Последнее время он выполнял функцию "смотрящего" по Кирилловке, собирая дань с бизнеса. Сейчас дело пытаются замять, что недопустимо. Прошу проконтролировать и привлечь виновного к ответственности, в установленном законом порядке", - написал Гришин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Соломенском районе Киева по вине неадекватного водителя произошло массовое ДТП.

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