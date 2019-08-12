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В Киеве пьяный водитель устроил автопобоище: фото и видео

понедельник, 12 августа 2019, 23:56
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Вечером в понедельник, 12 августа, в Соломенском районе Киева по вине неадекватного водителя произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам свидетелей, мужчина вышел, пошатываясь, из "СпортЛото" возле Соломенского рынка, сел в свой автомобиль Nissan Micra и сразу же врезался в соседний автомобиль на парковке. Затем он снес палатку с фруктами: продавщица отметила, что едва успела отскочить в сторону. Продолжив движение по улице Андрея Головка водитель Nissan повредил еще три автомобиля и влетел в дерево.

Владельцы пострадавших авто с трудом сдерживали эмоции против агрессивного мужчины и патрульным пришлось ограничить его в движении и посадить в служебное авто до приезда следственно-оперативной группы.

Пока следователь ехал на место, мужчина "сходил по большому" прямо в салоне полицейского автомобиля. Дальнейшие словесные перепалки с журналистами, патрульными и родственниками он вел сидя на подстилке, которую ему предоставили полицейские.

На месте стало известно, что автомобиль принадлежит его жене, которая вскоре приехала на место ДТП. Вместе с ней прибыль и тесть героя вечера, который высказал ему свое отношение к произошедшему не сдерживая эмоций. Проходить тест на содержание алкоголя в крови мужчина отказался. В деталях аварии разбирается следственно-оперативная группа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 августа в Киеве элитный автомобиль с пьяной компанией влетел в отбойник во время погони полиции.

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