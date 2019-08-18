В Киеве прогремел мощный взрыв: подробности и фото с места

В воскресенье, 18 августа, утром в Киеве прогремел мощный взрыв.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в 04:20 утра на ул. Данченко.

"Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, взрыв-пакет был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга. Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила постройки бывших владельцев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.