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​В центре Киева прогремел мощный взрыв: фото и видео с места ЧП

воскресенье, 16 июня 2019, 07:29
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В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.

Об этом сообщает "Інформатор", публикуя фото и видео.

По предварительным данным в одном из гаражей взорвался газ. Взрыв было слышно на расстоянии как минимум 10-ти километров.

В то же время, по информации "Громадського", взрыв, который уничтожил четыре гаража, произошел не из-за утечки газа.

На одном из видео можно увидеть, что взрывной волной также повредило авто.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 4 апреля в Киеве был взорван автомобиль офицера украинских спецслужб. Человек, который заложил взрывчатку, пострадал от взрыва сам и был задержан СБУ.

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