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Нашли только авто: под Киевом загадочно исчезли мать с дочерью, фото

понедельник, 19 августа 2019, 15:19
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В Киевский области 17 августа нашли брошенный автомобиль, на котором мать и дочь ехали из Броваров в Киев, следов женщин не найдено.

Об этом пишет издание dtp.kiev.ua у себя на странице в Instagram.

Так, исчезли 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач. Полиция опубликовала фото женщин.

Сообщается, что они выехали на автомобиле Toyota Rav4 из Броваров в направлении столицы, а через некоторое время их машина была найдена у дороги. Авто разыскали работники полиции Киевской области. В салоне были найдены документы на машину, водительское удостоверение, личные вещи пропавших. Была проведена экспертиза, взяты образцы отпечатков пальцев и ДНК.

Поисковая операция продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали мужчину, который во время ссоры после употребления алкоголя убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело и выбросил в канал. Поиски убитой женщины 1984 года рождения велись с 13 августа, а об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее мать.

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