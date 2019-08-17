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В Киеве полиция поймала убийцу, который расчленил свою знакомую: фото и видео

суббота, 17 августа 2019, 12:28
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В Киеве задержали мужчину, который убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело и выбросил в канал.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию обратились жители одного из домов по улице Энтузиастов. Возле канала они обнаружили пакеты с фрагментами человеческого тела.

Начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болва рассказал, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. Ее поиски велись с 13 августа, а о пропаже женщины правоохранителям сообщила ее мать.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а потом в пакетах вынес части тела в канал", - сообщили в полиции.

По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тело, найденное у канала, скорее всего, принадлежит Ирине Клипковой, пропавшей 13 августа.

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