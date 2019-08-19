Украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе: в штабе раскрыли детали

В воскресенье, 18 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные понесли тяжелые потери - погиб один боец Национальной гвардии, еще трое получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"Раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранительными органами из состава ООС на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия, устанавливаются все подробности трагедии.

В то же время в штабе ООС заявили, что за сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, потерь в Вооруженных силах Украины в результате обстрелов не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы удары ВСУ по вражеским позициям на Донбассе.