Упал и начал хрипеть: под Киевом водитель нарушил ПДД и загадочно умер

В воскресенье, 18 августа, в Барышевском районе Киевской области водитель нарушил ПДД, совершив обгон на перекрестке, и загадочно умер после остановки патрульными.

Об инциденте рассказали на странице патрульной полиции Борисполя в Facebook.

Инцидент произошел около 15:40 на автодороге М-03 (Киев - Харьков - Довжанский).

"Полицейские остановили автомобиль нарушителя…, водитель вышел из автомобиля. Документов, подтверждающих личность и право на управление транспортным средством, водитель не предъявил, сообщил, что при себе не имеет, однако сказал, что в его авто есть другой документ, удостоверяющий личность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого водитель направился к авто, но неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако спасти мужчину не удалось, медики констатировали его смерть.

Во время осмотра авто на пассажирском сиденье следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваний. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия, начато служебное расследование, на время которого патрульные, которые остановили мужчину, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На инцидент бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось страшное ЧП - на проспекте Владимира Маяковского, 20д прямо за рулем умер мужчина.