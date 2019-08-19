RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

10:32
Жена премьера Израиля устроила громкий скандал в Киеве: видео и реакция сети
10:12
Свитолина рассказала эксклюзивные подробности знакомства с бойфрендом: фото
10:09
Море превратилось в суп: сеть поразило нашествие медуз под Херсоном
09:46
Упал и начал хрипеть: под Киевом водитель нарушил ПДД и загадочно умер
09:41
Соперник "Зари" проиграл стартовый матч в чемпионате: видео
09:36
Авто влетело в столб: смертельное ДТП с такси под Киевом попало на видео
09:11
Боевики ДНР массово умирают: в сеть попали фото свежего "груза 200"
08:48
В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: онлайн трансляция, фото и видео
08:35
Смертельный пожар в отеле Одессы: стало известно о новых задержаниях
08:05
В Украине поймали опасного агента Путина: появились подробности и видео
08:00
Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа
07:33
В сети разгорелся скандал из-за оскорбления журналистки "слугой народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Упал и начал хрипеть: под Киевом водитель нарушил ПДД и загадочно умер

понедельник, 19 августа 2019, 09:46
переглянути новину українською

В воскресенье, 18 августа, в Барышевском районе Киевской области водитель нарушил ПДД, совершив обгон на перекрестке, и загадочно умер после остановки патрульными.

Об инциденте рассказали на странице патрульной полиции Борисполя в Facebook.

Инцидент произошел около 15:40 на автодороге М-03 (Киев - Харьков - Довжанский).

"Полицейские остановили автомобиль нарушителя…, водитель вышел из автомобиля. Документов, подтверждающих личность и право на управление транспортным средством, водитель не предъявил, сообщил, что при себе не имеет, однако сказал, что в его авто есть другой документ, удостоверяющий личность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого водитель направился к авто, но неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако спасти мужчину не удалось, медики констатировали его смерть.

Во время осмотра авто на пассажирском сиденье следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваний. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия, начато служебное расследование, на время которого патрульные, которые остановили мужчину, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На инцидент бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось страшное ЧП - на проспекте Владимира Маяковского, 20д прямо за рулем умер мужчина.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: