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Умер прямо за рулем: в Киеве случилось страшное ЧП, фото

воскресенье, 07 июля 2019, 16:55
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В ночь на воскресенье, 7 июля, в Киеве случилось страшное ЧП - на проспекте Владимира Маяковского, 20д прямо за рулем умер мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, вызов правоохранителям поступил около 04:00. Очевидцы рассказали, что накануне в машине громко играла музыка, в какой-то момент пассажир автомобиля начал суетиться возле водителя.

Медики, которые приехали на место происшествия, только констатировали смерть мужчины.

Вскоре выяснилось, что водитель и пассажир ехали из Мариуполя в Киев на полигон. Умерший - уроженец Черниговской области 1981 года рождения. По предварительным данным, его сердце остановилось из-за передозировки. Запланировано проведение экспертиз.

На месте ЧП работал экипаж патрульных, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 7 июля в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Между тем, в сети посмеялись с ДТП в Киеве, где дорогой внедорожник влетел в ограждение места ремонтных работ.

Также 6 июля в Киеве пьяные посиделки молодой пары возле дороги закончились смертью.

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