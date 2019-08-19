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В Днепре молодая девушка погибла страшной смертью: фото

понедельник, 19 августа 2019, 13:09
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В понедельник, 19 августа, в Днепре у входа в подъезд жилого дома на Донецком шоссе был обнаружен труп девушки, предварительной причиной смерти называют самоубийство.

Об этом пишет издание "Информатор".

Согласно сообщению прессы, полиция квалифицировала происшествие и как самоубийство и как несчастный случай. Ночью перед этим предположительно эту же 26-летнюю девушку правоохранители сняли с окна другой многоэтажки, она убедила полицию, что пришла сделать селфи. Ее доставили домой к родителям. Спустя несколько часов ее тело нашли у крыльца. На 9 этаже был найден стул, с которого можно залезть на подоконник.

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Медики констатировали смерть девушки от падения с большой высоты. Предсмертной записки погибшая не оставила, родители и знакомые говорят, что о планах покончить с собой она не говорила.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одесской области после ссоры мужчина устроил страшную расправу над супругой, после чего сам покончил с жизнью.

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