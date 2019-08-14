Под Одессой мужчина устроил жуткую расправу над женой и застрелился: фото и видео

В Одесской области после ссоры мужчина устроил страшную расправу над супругой, после чего сам покончил с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Трагедия произошла в пгт. Любашевка. По предварительным данным, выстрелом из ружья мужчина убил жену, после чего застрелился.

Тела супругов с огнестрельными ранениями обнаружил местный житель. Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье.

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При опросе односельчан погибших супругов правоохранители выяснили, что 38-летняя женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов мужа, которые тот устраивал, злоупотребляя водкой.

По фактам смерти супруги сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье мужчина дважды облил кипятком жену-сироту.

В июле от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег жених. Ей было проведено две операции по пересадке кожи.