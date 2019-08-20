Умер известный украинский волонтер: в сети волна скорби

В субботу, 17 августа, умер известный украинский волонтер Игорь Титоренко (Антип Петрович).

Об этом говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Больно, когда уходят настоящие. Антип, ты делал очень много для фронта и был очень скромным. Вечное уважение", - написала его знакомая-волонтер.

Отмечается, что Титоренко обладал энциклопедическими знаниями об оружии, мог всегда дать совет.

"Волонтер, воин, поисковик, реконструктор. Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь... Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", - добавили в фонде.

Как сообщал "Апостроф", 5 июля умерла известный волонтер из Харькова Татьяна Черкашина, которая страдала от онкологического заболевания.