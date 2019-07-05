Умерла известный украинский волонтер: в сети волна скорби

В пятницу, 5 июля, умерла известный волонтер из Харькова Татьяна Черкашина, которая страдала от онкологического заболевания.

О ее смерти сообщили в соцсети.

Отмечают, что Черкашина 4 года боролась с раком, продолжая работать. Она проходила лечение в медицинских учреждениях Киева и Львова, а последние дни провела дома.

Волонтер с 2015 года выполняла обязанности информационщика, а затем – руководителя информационной службы 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта".

В сети новость вызвала волну скорби. Татьяну Черкашину вспоминают как светлого и доброго человека.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом в страшной мотоаварии погиб известный бизнесмен и волонтер Владимир Слабовский.

Также напомним, что в Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.