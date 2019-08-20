В Киеве неадекват устроил стрельбу на дороге и убил собаку: фото

Во вторник, 20 августа, в Дарницком районе Киева мужчина-водитель застрелил собаку женщины, которая неправильно, по его мнению, перешла дорогу.

Об этом сообщается в публикации dtp.kiev.ua в Instagram.

Очевидцы рассказали журналистам, что женщина с собакой на поводке переходила дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Мужчина-водитель, который проезжал мимо, вступил с ней в словесный конфликт, а затем резко выхватил пистолет и выстрелил в собаку. Пуля попала животному в голову. Очевидцы уточнили, что не увидели никаких объективных причин агрессии водителя. После выстрела водитель скрылся с места происшествия.

Фармацевт из ближайшей аптеки пришел на помощь, и хозяйка убитой собаки пожаловалась ему на сильную боль в сердце. Спустя некоторое время на место событий прибыли следователи, но женщина отказалась писать заявление на стрелка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве мужчина застрелил кота прямо во дворе жилого дома на глазах у гуляющих поблизости детей.