Под Харьковом обнаружили жуткую находку в воде: опубликовано фото

В субботу, 3 августа, в селе Михайловка Харьковской области обнаружили в воде тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний харьковчанин. На теле умершего есть повреждения.

В настоящее время данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти, выясняются все обстоятельства трагедии.

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