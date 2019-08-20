RU  UA  EN

вторник, 20 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

01:19
В сети показали печальные фото проделок "Госдепа" в Крыму
00:15
Выжидали жертв: в Киеве поймали опасных грабителей, фото

19 августа

23:56
Глубоко плевать: экс-главарь ДНР сделал интересное признание о захвате Крыма
23:31
Путин назвал условия для переговоров по Донбассу
22:58
Появилась реакция Нетаньяху на скандал вокруг его жены в Киеве: видео
22:42
Ракицкий спровоцировал потасовку в матче чемпионата России: видео
22:28
Стало известно, сколько выплатят военным за отмененный парад в Киеве
22:23
Боевики устроили воздушную провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ
22:22
Титулованный украинский прыгун в воду внезапно завершил карьеру: названа необычная причина
21:59
Известный российский журналист заявил о переезде в Киев
21:34
Обвинение Роналду в изнасиловании: появились новые подробности
21:28
Путин выдал в Европе свою версию ядерного ЧП в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выжидали жертв: в Киеве поймали опасных грабителей, фото

вторник, 20 августа 2019, 00:15
переглянути новину українською

В Киеве, в Деснянском районе местного жителя с помощью угроз убийством ограбили двое неизвестных, вскоре они были задержаны полицией.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП по Киеву.

Отмечается, что ограбление имело место быть на столичной улице Братиславской. Один из злоумышленников подкрался местному жителю, схватил его за руки, а второй приставил к нему нож. После этого они вытащили у мужчины мобильный телефон и скрылись.

На крик мужчины отреагировали прохожие, они вызвали полицию. Правоохранители сумели обнаружить грабителей в течение суток, руководствуясь записями с камер наблюдения в районе.

"Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Они были задержаны, ими оказались ранее не единожды судимые за имущественные и наркопреступления жители столицы 1978 и 1987 года рождения", - говорится в сообщении полиции.

Задержанным сообщили о подозрение по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой). Им грозит около 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя, для задержания пришлось объявлять план-перехват.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: