Выжидали жертв: в Киеве поймали опасных грабителей, фото

В Киеве, в Деснянском районе местного жителя с помощью угроз убийством ограбили двое неизвестных, вскоре они были задержаны полицией.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП по Киеву.

Отмечается, что ограбление имело место быть на столичной улице Братиславской. Один из злоумышленников подкрался местному жителю, схватил его за руки, а второй приставил к нему нож. После этого они вытащили у мужчины мобильный телефон и скрылись.

На крик мужчины отреагировали прохожие, они вызвали полицию. Правоохранители сумели обнаружить грабителей в течение суток, руководствуясь записями с камер наблюдения в районе.

"Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Они были задержаны, ими оказались ранее не единожды судимые за имущественные и наркопреступления жители столицы 1978 и 1987 года рождения", - говорится в сообщении полиции.

Задержанным сообщили о подозрение по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой). Им грозит около 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя, для задержания пришлось объявлять план-перехват.