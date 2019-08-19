Под Киевом поймали опасную банду грабителей-иностранцев: опубликованы фото и видео

В Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя, для задержания пришлось объявлять план-перехват.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Он отметил, что поиск преступников велся круглосуточно, а после обнаружения их пришлось догонять на транспорте. При этом грабители были вооружены.

"За дерзкое вооруженное разбойное нападение на дом жителя Бориспольщины задержана банда иностранцев!.. Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание!", - пишет полицейский.

Также он опубликовал видеозапись задержания преступников.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Троещине в Киеве грабители атаковали мужчину и нанесли ему серьезные ножевые ранения.