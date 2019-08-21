Тело полгода пролежало в квартире: стало известно о страшной находке в центре Киева

В Киеве обнаружили тело 69-летней женщины в ее квартире, об ее пропаже сообщили соседи, отметив, что не видели ее несколько месяцев.

Об этом пишет издание "Информатор".

Так, жители одного из домов по улице Бастионной в столице обеспокоились отсутствием своей соседки, также они выяснили, что та не являлась за пенсией с февраля.

Патрульные полицейские, которые прибыли на их вызов, приняли решение проникнуть в жилье пропавшей женщины. Там они почувствовали трупный запах и вскоре нашли труп хозяйки, который разложился и ссохся. В полиции считают, что женщина умерла еще зимой, причин смерти пока выяснить не удалось.

Правоохранители работают на месте событий.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа в Днепре у входа в подъезд жилого дома на Донецком шоссе был обнаружен труп девушки, предварительной причиной смерти называют самоубийство.