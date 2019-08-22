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Неизвестный угрожает взорвать дом, в котором живут родители Зеленского

четверг, 22 августа 2019, 07:49
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21 августа в Кривом Роге неизвестный угрожал взорвать ряд объектов, среди которых и дом, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает местная пресса.

Аноним сообщил в полицию, что он запланировал теракт на ближайшие выходные. В то же время сейчас ситуация возле дома родителей Зеленского спокойная, пишут местные издания.

Названия других объектов аноним правоохранителям сообщать не стал.

В полиции пока официально не прокомментировали сообщение злоумышленника. Его личность в данный момент не установлена, ведутся поиски.

Ранее "Апостроф" сообщал, что некогда такое популярное у туристов село Широкино Донецкой области превратилось в заминированную боевиками руину.

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