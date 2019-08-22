Неизвестный угрожает взорвать дом, в котором живут родители Зеленского

21 августа в Кривом Роге неизвестный угрожал взорвать ряд объектов, среди которых и дом, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает местная пресса.
Аноним сообщил в полицию, что он запланировал теракт на ближайшие выходные. В то же время сейчас ситуация возле дома родителей Зеленского спокойная, пишут местные издания.
Названия других объектов аноним правоохранителям сообщать не стал.
В полиции пока официально не прокомментировали сообщение злоумышленника. Его личность в данный момент не установлена, ведутся поиски.
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