Умер украинский командир-доброволец: опубликованы фото

22 августа умер украинский командир-доброволец Терехов Игорь Сергеевич, который входил в состав добровольческого батальона "Донбасс-Украина".

Как говорится на странице батальона в Facebook, защитник Украины скончался от сердечной недостаточности.

"Сержант Терехов Игорь Сергеевич 1983 г. р. боец батальона "Донбасс-Украина"! Умер от острой сердечной недостаточности 22.08.2019 года находясь в отпуске.

Игорь был патриотом Украины отстаивал независимость и территориальную целостность Украины в зоне ООС, (на передовой) будучи командиром гранатометного отделения", - сообщают побратимы бойца.

Ранее "Апостроф" сообщал о смерти Светланы Стребиж, участницы боевых действий на Донбассе, бойца батальона "Донбасс-Украина". Она скончалась 17 июля после длительной борьбы с онкологией.