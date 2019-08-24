В Запорожье девочка стала жертвой банды подростков: фото и видео

В Запорожье в Шевченковском районе города 23 августа в 19:30 возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку.

Об этом сообщается в одном из запорожских пабликов в Instagram.

На школьницу напали на пересечении улиц Чаривной и Славянской.

"Произошёл с моей 13-и летней сестрой вопиющий случай: около 10-и подростков (2-е било, 8 смотрело )15-16 лет избили и ограбили её. На АТБ на пересечении улиц чаривной и славянской, отвели на балку. Если есть свидетели или кто-то знает этих людей, прошу позвонить по номеру +380 (95) 259 53 80. Потому что для Шевченковской полиции это сверх сложная задача!!!", - пишут в соцсети.

В комментариях отметили, что в том месте постоянно происходят грабежи и драки.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье двое парней избили солдата Нацгвардии и выпустили ему в спину несколько резиновых пуль.