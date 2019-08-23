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В Запорожье молодчики избили и расстреляли нацгвардейца: фото и видео

пятница, 23 августа 2019, 20:58
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Двое парней в Запорожье избили солдата Нацгвардии и выпустили ему в спину несколько резиновых пуль "из хулиганских побуждений".

Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Как отмечается, в июне 2019 года 22-летний военнослужащий Южного территориального управления НГУ прибыл в Запорожье в ежегодный отпуск. Отдыхая с друзьями в городе около полуночи, он нашел мобильный телефон. Чтобы вернуть телефон владельцу, парень начал звонить на имеющиеся в нем номера и таким образом установил владелицу, которая потеряла аппарат.

В это время к нацгвардейцу подошли трое неизвестных ему лиц. Двое из них сначала начали словесно унижать солдата, а затем без каких-либо причин набросились с кулаками. Понимая, что силы неравны, военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия. Но как только он повернулся спиной к нападающим - получил выстрел в спину, потом - в ноги.

Раненому удалось самостоятельно добраться до ближайшей кофейни и попросить помощи. Скорая доставила его в больницу. Медики диагностировали тяжелые телесные повреждения в виде проникающего огнестрельного ранения грудной клетки справа, ранение легких, правой голени, ушиб головы.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования обстоятельств происшествия было установлено, что к нападению на военнослужащего причастны жители Запорожья возрастом 22 и 25 лет. Старший из них оказался сыном бывшего чиновника главка областной милиции.

Учитывая, что у полковника полиции остались служебные связи, которые могли повлиять на ход расследования преступления, к делу подключились работники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Оперативники установили, что виновники происшествия скрываются, соблюдая конспирацию. Они постоянно меняют место своего пребывания, избегают общения по мобильному телефону.

По информации внутренней безопасности НПУ беглецы пытались спрятаться в Мелитополе. К спецоперации по их задержанию привлекли бойцов спецподразделения КОРД. Сына бывшего полицейского задержали на квартире его знакомой в одной из многоэтажек Мелитополя. Его сообщника - в соседнем подъезде того же дома.

У одного из задержанных обнаружено и изъято незарегистрированное помповое ружье. В свою жертву злоумышленники стреляли из устройства для отстрела резиновых пуль травматического действия, владелец которого пока не установлен. Нападавшие помещены в изолятор временного содержания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Хмельницком избили ветерана АТО за то, что он защищал Украину и воевал против России.

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