Едва стояла на ногах: на курорте Кирилловка "отметилась" пьяная мать с ребенком, видео

В сети показали видео с горе-матерью в Кирилловке. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и предлагала своему ребенку расстелить покрывало прямо на проезжей части у кафе, где она отдыхала.

"Давай стели здесь и, чтобы я тебя не видела", - сказала женщина ребенку.

После этого неравнодушные люди сделали ей замечание и напомнили, что здесь проезжая часть.

После этого женщина взяла ребенка и пошла в сторону моря. Интересно, что на пляж она прихватила с собой бокал пива.

Напомним, что отдыхающие на Азовском море неожиданно обнаружили пластиковую бутылку с посланием от девушки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на курорте Кирилловка на побережье Азовского моря 24 августа наблюдался настоящий аншлаг - пляжи были буквально забиты отдыхающими.