Крыму такое только снится: появилось впечатляющее видео пляжей на курорте Кирилловка

На курорте Кирилловка на побережье Азовского моря 24 августа наблюдался настоящий аншлаг - пляжи были буквально забиты отдыхающими.

Видео опубликовал на своем канале на YouTube беларусский блогер Вадим Терещенко.

"Много отдыхающих в воде, на катамаранах. Много отдыхающих на песочке. И там, вдали, столько же людей", - отметил блогер.

Стоимость катамарана, как и в начале лета, составляет 200 гривен в час.

Туристы практически вплотную расположились на полотенцах и лежаках. По словам блогера, с детской коляской на пляже вряд ли можно было бы протиснуться. Между отдыхающими протоптаны маленькие тропинки.

При этом, по словам блогера, такое впечатление, что в воде людей больше, чем на берегу.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа отдыхающих в Кирриловке напугало массовое нашествие медуз - люди просто не могли пробраться к воде, чтобы не наступить на "студенистые тушки". Позже Группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря.