Под Киевом произошло смертельное ДТП с фурой: подробности и фото с места

В воскресенье, 25 августа, под Киевом на Житомирской трассе Chevrolet на скорости влетел в стоящую на "аварийке" фуру.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла около 09:00 на 51-м километре трассы Житомир-Киев.

По предварительным данным, в Chevrolet ехали граждане Молдовы. Сотрудница придорожного кафе, возле которого произошла авария, рассказала, что принимала заказ у водителя грузового авто в момент ДТП. Сам водитель фуры утверждает, что выбежал из кафе, услышал сильный удар и увидел Chevrolet под фурой. Мужчина находится в шоковом состоянии.

"К сожалению, в ДТП погиб водитель легкового авто, а пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Причина аварии на данный момент неизвестна. От Chevrolet практически ничего не осталось. Автомобиль остался без стекол и части крыши. Передняя часть машины полностью смята", - сказано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

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Как сообщал "Апостроф", 24 августа в Киеве водитель маршрутки влетел в автомобиль после попытки объехать пробку.